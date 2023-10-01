В Харькове построят школу-подземку

В Харькове разрабатывается проект строительства первой в Украине подземной школы в связи с ракетными атаками России. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Харьков не сократит расходы на образование в этом и следующем году, несмотря на дефицит бюджетных средств.

Терехов анонсировал планы построить в Харькове первую в Украине подземную школу.

«Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — уточнил он.

Стоит отметить, что с начала конфликта с Россией Харьков стал одним из наиболее пострадавших городов Украины. Второй по величине город страны еще с первых дней войны подвергается интенсивным обстрелам российской армии.