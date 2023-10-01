В Ханкенди и на вновь освобожденных территориях Карабаха начала действовать сеть связи спецназначения
Государственной службой специальной связи и информационной безопасности в целях организации обмена информацией и надежного управления государственными учреждениями в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах введена в эксплуатацию cеть радиосвязи TETRA. В настоящее время продолжаются подготовительные работы в направлении создания сети AzStateNet в данном регионе.
Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, руководствуясь указами и распоряжениями президента Азербайджана, продолжает обеспечивать государственные органы бесперебойной и безопасной связью специального назначения.
Отметим, что ГСССИБ за текущий год обеспечила 15 государственных учреждений, действующих на территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, данными и интернет-каналами через сеть AzStateNet.