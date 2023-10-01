Азербайджан ратифицировал оборонное соглашение с Грузией

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение было вынесено «Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии».

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном, единственном чтении.

Соглашение между Азербайджаном и Грузией было подписано 24 апреля в Баку.

Документ предусматривает сотрудничество в сферах военного образования, медицины и законодательства, кибербезопасности, логистики, а также вопросы проведения совместных учений и взаимодействие в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».