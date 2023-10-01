Агентство пищевой безопасности предупреждает...

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает процесс регистрации субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере продовольствия, а также предприятий, занимающихся транспортировкой пищевых продуктов, сообщили в агентстве.

Согласно сообщению, ООО Bolt Services AZ, ООО Ozio, ООО İndi Market, ООО Bazarstore, ООО Too Far Logistics, ООО iBox и ООО Competo, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, прошли соответствующую регистрацию.

В то же время в ходе проведенных мониторингов выяснилось, что ряд предприятий общественного питания и торговых объектов продолжают сотрудничество с незарегистрированными транспортными компаниями.

Агентство предупреждает, что осуществление деятельности по перевозке продуктов питания без регистрации противоречит законодательству, в то же время в отношении предприятий общественного питания и торговых объектов, сотрудничающих с такими компаниями, будут приняты меры в соответствии с законодательством.