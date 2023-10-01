Экс-лидеры сепаратистов скрываются в Ханкенди

Бывшие главари сепаратистского режима в Карабахе Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выехали из Ханкенди, ведутся переговоры с азербайджанской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения сепаратистов.

«Все трое… по состоянию на 11:00 мск находятся в Ханкенди. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной», - сказал собеседник.