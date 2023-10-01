Алиев: В Азербайджан инвестировано более $300 миллиардов

Президент Ильхам Алиев, выступая на Международном конгрессе астронавтики, назвал некоторые цифры по показателям развития Азербайджана.

По словам президента, за последние 20 лет валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился в 4 раза, доходы бюджета выросли в 30 раз, внешнеторговый оборот - в 10 раз.

«Мы смогли снизить наш внешний долг до 10 процентов от ВВП. К концу 2024 года, согласно нашим планам, эта цифра составит 7-7,5 процента. Наши золотовалютные резервы в 10 раз превышают ВВП. То есть мы можем закрыть наш долг в любой момент и в течение двух месяцев», - сказал глава государства.

Отметив позитивный инвестиционный климат в Азербайджане, президент Алиев указал, что за последние 30 лет в Азербайджан было инвестировано более 300 миллиардов долларов.