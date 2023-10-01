В Индонезии обнаружили крупное месторождение газа

Итальянская энергетическая компания Eni обнаружила крупное месторождение газа в Индонезии и намерена открыть там свой хаб. Об этом генеральный директор предприятия Клаудио Дескальци сообщил Bloomberg TV.

«Мы обнаружили большое месторождение более чем на 5 трлн куб. футов [более 140 млрд куб. м]. …Это хороший район рядом с нашей инфраструктурой и другими месторождениями на 5 трлн куб. м, разведкой которых мы занимались ранее. Всего у нас около 10 трлн куб. футов [примерно 283 млрд куб. м], что позволяет нам открыть новый хаб», - отметил Дескальци.

Он пояснил, что у Eni в индонезийской провинции Восточный Калимантан уже есть месторождение Янгкрик. Недалеко от него расположен завод по производству сжиженного природного газа «Бонтанг», а также крупные рынки сбыта продукции, такие как Китай, Индия, Вьетнам и Южная Корея.