В Ханкенди восстанавливается телерадиовещание

29 сентября в Евлахе во время очередной встречи с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, с целью выполнения их просьбы об организации радио- и телевизионного вещания была изучена ситуация с вещанием в регионе. Об этом сообщило Министерство цифрового развития и транспорта.

Для дальнейшего улучшения качества и расширения охвата радио- и телевизионного вещания в Карабахском регионе будут приняты дополнительные меры.