В Иране ждут возвращения азербайджанских дипломатов

Азербайджан и Иран планируют в скором времени обсудить возобновление работы азербайджанского диппредставительства в Тегеране, приостановленной 29 января после теракта. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Насер Канаани Чафи.

«Планы визита официальных лиц Азербайджана в Иран находятся на стадии согласования, пока не могу сообщить вам точную дату. …У нас на повестке дня стоят серьезные вопросы, такие как возобновление работы посольства Азербайджана и развитие событий на Южном Кавказе, - цитирует его агентство Fars. - Возвращение азербайджанских дипломатов в Тегеран стало бы хорошим знаком, и мы надеемся, что в скором времени сможем увидеть, как это произойдет».

Напомним, утром 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны и ранил еще двоих. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы, а работа посольства приостановлена.