Прогноз погоды

3 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером местами возможны дожди, ночью и утром – туман. К вечеру северо-западный ветер будет периодически усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.