Алиевы встретились с гендиректором ИСЕСКО Новость дополнена; фото
2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече была подчеркнута важность проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса, в котором участвует большое число гостей из разных стран мира, было отмечено, что Азербайджан стала местом проведения престижных мероприятий на высоком уровне.
Глава государства высоко оценил участие генерального директора ИСЕСКО в 74-м Международном астронавтическом конгрессе.
Мухаммед аль-Малик поздравил главу государства с объявлением ИСЕСКО города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год единогласным решением участников 12-й конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся на прошлой неделе в столице Катара Дохе.
Поблагодарив за принятие этого решения, президент Азербайджана оценил это как важный пример братства и партнерства, сказал, что это событие вызвало особое чувство гордости у всего азербайджанского народа.
Подчеркнув, что в Шуше ведутся масштабные восстановительные работы и реконструкция, глава государства с удовлетворением отметил, что наряду с другими объектами, здесь уже восстановлены мечети, и этот процесс продолжается. Президент Ильхам Алиев сказал, что такие широкомасштабные работы проводятся и на других освобожденных от оккупации территориях.
В ходе беседы была выражена уверенность в том, что многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО будет продолжаться и в дальнейшем.