Мухаммед аль-Малик поздравил главу государства с объявлением ИСЕСКО города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год единогласным решением участников 12-й конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся на прошлой неделе в столице Катара Дохе.

На встрече была подчеркнута важность проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса, в котором участвует большое число гостей из разных стран мира, было отмечено, что Азербайджан стала местом проведения престижных мероприятий на высоком уровне.

Поблагодарив за принятие этого решения, президент Азербайджана оценил это как важный пример братства и партнерства, сказал, что это событие вызвало особое чувство гордости у всего азербайджанского народа.

Подчеркнув, что в Шуше ведутся масштабные восстановительные работы и реконструкция, глава государства с удовлетворением отметил, что наряду с другими объектами, здесь уже восстановлены мечети, и этот процесс продолжается. Президент Ильхам Алиев сказал, что такие широкомасштабные работы проводятся и на других освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО будет продолжаться и в дальнейшем.