Бен Уоллес призывает Зеленского расширить мобилизацию

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность увеличения масштабов мобилизации в свете скрытых мобилизационных действий в России. Об этом Уоллес рассказал в своем комментарии для The Telegraph.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин отчаянно хватается за две последние вещи, которые могут его спасти в контексте войны против Украины: время и раскол международного сообщества.

«Британия может что-то сделать с обеими. Мы должны помочь Украине сохранить ее динамику, и для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И лучший способ удержать международное сообщество вместе – это демонстрация успеха», — заявил Уоллес.

Он также подчеркнул роль, которую Украина может сыграть в данной ситуации, обращая внимание на то, что средний возраст солдат на фронте превышает 40 лет.

«Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт – Россия тайком мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации в Украине», — подчеркнул экс-министр.

Ранее секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, защиты и разведки Украины Роман Костенко заявил, что в Украине могут усилить мобилизацию.