Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Награду в 2023 году присудили Каталин Карико и Дрю Вайсман за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».

«Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Сумма премии составит 11 млн шведских крон, то есть около $1 млн.

Лауреаты Нобелевской премии 2023 года по физике станут известны 3 октября. Затем, 4 октября, в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 5 октября — по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии по экономике. А в пятницу, 6 октября, в Осло назовут очередного обладателя Нобелевской премии мира.