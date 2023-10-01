Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 14:00

Наблюдатели с нетерпением ждали цифр нового российского бюджета, чтобы понять, как государство намерено в следующем году выкручиваться из ситуации, в которую себя загнало. Опубликованный проект бюджета показал: никак. Туда просто записали цифры, которые должны порадовать начальство. Первое и главное, что бросается в глаза и на что тут же обратили внимание специалисты – резко возросшие цифры планируемых расходов и доходов. Израсходовать предполагается 36,6 триллиона рублей (в 2022 году было 31,1 триллиона), заработать – 35 триллионов (цифра 2022 года – 27,8 триллиона рублей).

По той причине, что государственные доходы и расходы 2022 года были крайне раздуты, в конце прошлого года даже приняли специальный бюджетный закон, предписывавший в 2023 году сократить доходы и расходы соответственно до 26,1 триллиона и 29,1 триллиона, а в 2024 году сохранить их примерно такими же — соответственно 27,2 триллиона и 29,4 триллиона. Но, как мы видим, не просто передумали, а сильно передумали. Таким образом, планируется потратить 20,4% ожидаемого ВВП, хотя 20,2% ВВП бюджета 2022 года еще недавно считались крайним и в дальнейшем нежелательным случаем. Обозреватель Сергей Шелин для сравнения приводит цифру довоенного и доковидного 2019 года, когда траты федерального бюджета составили 16,5% ВВП. Понятно, откуда возьмется резкий рост расходов: в 2024 году на оборону уйдет 10,8 триллиона рублей (29,3% трат). В 2021 году цифра была в разы меньше - 3,4 триллиона рублей, хотя подготовка к войне уже шла полным ходом. Очевидно, по другим статьям расходов также разбросаны траты на войну, так что можно смело оценивать из совокупно в 40% бюджетных расходов. В деньгах это будет не меньше 15 триллионов рублей, или 170 миллиардов долларов по заложенному в бюджет курсу.