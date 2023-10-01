В Ходжавенде армяне заминировали мосты фото
На территории Ходжавендского района в нижней и боковых частях четырех мостов были обнаружены мощные взрывные устройства.
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На территории Ходжавендского района в нижней и боковых частях четырех мостов были обнаружены мощные взрывные устройства.
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