Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 14:56

Удивительные и в общем-то трагифарсовые вещи происходят в российском экономическом зазеркалье. Вспоминаются лермонтовские строки, адресованные безответно влюбленным поэтом светской даме Александре Осиповне Россет-Смирновой: «Что делать? – речью безыскусной Ваш ум занять мне не дано… Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Кремль во имя имперских интересов К примеру, в пятницу правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Расходы на «оборону» на следующий год в нем увеличены почти на 70% относительно 2023 года, до 10,77 трлн рублей. Эта категория впервые станет самой значительной, опередив социальную политику более чем на 3 трлн рублей. Расходы казны по засекреченным статьям вырастут до 11,1 трлн рублей против нынешних 6,5 трлн. Как пояснил Кремль устами Дмитрия Пескова, это «абсолютно необходимо», поскольку Россия находится в состоянии «гибридной войны» и продолжает «военную спецоперацию». О том, что задачей №1 главного финансового документа страны является обеспечение нужд фронта, заявил и глава Минфина Антон Силуанов: «Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет».

Проект предполагает ежегодный рост ВВП свыше 2% и дефицит бюджета от 0,9 трлн рублей (в 2025 году) до 1,6 трлн (в 2026-м). Как уверяют власти, абсолютным приоритетом для них (помимо «спецоперации», конечно) остаются задачи, связанные с исполнением социальных обязательств, с адресной поддержкой различных слоев. В частности, на выплату единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми на 2024-2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей. А на предоставление маткапитала – около 1,6 трлн рублей. На этом фоне предусмотренная проектом индексация пенсий неработающим пенсионерам на уровне 7,5% (в среднем на 1600 рублей) выглядит весьма скромно. Что ж, эта социальная категория вновь оказалась на далекой обочине государственных, точнее, имперских интересов. Понятное дело: стоит ли переплачивать десяткам миллионам не просто бесполезных, но финансово обременительных для правительства стариков, когда надо спасать демографию, искореженную взрывным ростом смертей и волнами эмиграции? Впрочем, если бы не президентские выборы марта 2024 года, с высокой долей вероятности не было бы и этих денег. Откуда эти цифры? Налицо резкое ужесточение бюджетной политики. В 2024 году долю расходов по статье «Социальная политика» в общей структуре расходов федеральной казны урежут до 7,71 трлн рублей, это минимум с 2011 года. Рекордно низким (3,93 трлн) окажется и объем трат по статье «Национальная экономика». В целом же в следующем году расходы по номиналу существенно возрастают: с 29 трлн рублей в прошлогодней версии документа до 36,6 трлн. Первый вопрос – как их обеспечивать? Второй вопрос – есть ли ответ на этот вызов у властей, управляющих экономикой в ручном режиме и ориентирующихся в своих решениях в основном на нужды фронта, ненасытного молоха войны?

Сомнений тут хватает, они подпитываются то одним, то другим обстоятельством. Удивляет, например, зафиксированный в проекте бюджета показатель инфляции на 2024 год – 4,5%. Интересно, откуда возьмется эта цифра? Ведь сегодня потребительские цены продолжают разгоняться, и очевидно, что такая динамика сохранится как минимум до декабря. Даже официальные прогнозы на текущий год признают инфляцию в 7% и выше. С чего она вдруг дальше затормозит? К тому же в следующем году россиян ждет очередная индексация тарифов ЖКХ, которой не было (и уже точно не будет) в 2023-м. Соответственно, заведомая нереалистичность одного из ключевых макроэкономических ориентиров заставляет усомниться в реализуемости других прогнозных сценариев. Прежде всего, тех, что связаны с доходами населения и курсом рубля. На бумаге (которая все стерпит) с ними полный порядок: нацвалюта будет последовательно укрепляться, доходы – неизменно расти. Но за счет каких источников и ресурсов? Не за счет ли тех, что упомянуты в недавно обнародованном прогнозе Минэкономразвития? Как предполагает ведомство Максима Решетникова, «к концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать». Ко всему прочему, «с июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров». Министерство приводит следующие цифры по среднегодовому курсу доллара: 2023 год – 85,2 рубля, 2024-й – 90,1, 2025-й – 91,1, 2026-й – 92,3. Причем в июне 2024 года рубль укрепится до 87,5 за «американца» и до 97,5 за «европейца». Аналитики ожидают, что рублю поможет «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры». Все это, конечно, замечательно, но есть один фундаментальный фактор, который перечеркивает прогнозные выкладки от Минэкономразвития. Ничто пока не указывает на то, что Россия начнет вдруг больше экспортировать своих товаров и меньше ввозить иностранных. Крен в сторону импорта сохраняется, причем серьезный. Соответственно, в страну поступает существенно меньше валюты, что подтачивает курс рубля и разгоняет цены. Не говоря уже о сомнительных свойствах, о низкой ликвидности и международной востребованности накапливаемых Москвой индийских рупий, китайских юаней, дирхамов ОАЭ и прочих дензнаков «дружественных» государств.

Порочный круг не разорвать Между тем два ключевых регулятора – Минфин и ЦБ - все больше расходятся в важнейшем для экономики вопросе: как стабилизировать курс рубля? Ведомство Силуанова, которому для балансировки бюджета не хватает 500-700 млрд рублей, предложило изымать у экспортеров так называемую «курсовую ренту» с привязкой ее размера к доллару. Речь о том, что почти любой экспорт, непосредственно зависящий от курса рубля, будет облагаться пошлиной в 5,5-7% при курсе выше 95 рублей за «американца» и 3,5-4% при курсе 80. Однако накануне Банк России в лице первого зампреда Алексея Заботкина заявил: «В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем». На фоне этих концептуальных разногласий российская валюта явно не спешит укрепляться, застыв возле отметки 97 за доллар. Ранее ЦБ в очередной раз повысил ключевую процентную ставку, доведя ее до 13% годовых. Практического смысла в этом не было никакого: сегодня регулятор не способен повлиять на динамику инфляции. Это как пытаться посредством горчичников облегчить состояние ракового больного с внутренним кровотечением и нестерпимыми болями. Проблема в том, что в нынешних условиях, когда принесенная в жертву «спецоперации» экономика необратимо утрачивает нормальный рыночный статус, такого рода меры становятся в чистом виде бесполезным ритуалом. Против лома нет приема, и Центробанку остается лишь изображать некую активность. Опробованные годами цивилизованные методы не работают в пространстве кривых зеркал. Пресс-релиз ЦБ, опубликованный по итогам заседания Совета директоров, полон внутреннего драматизма и даже некоторой безысходности при всем своем традиционном академизме. Основной посыл в следующем: экономика опасно перегрета, поскольку растут потребительский спрос, инфляция и рублевая денежная масса; население много тратит, национальная валюта продолжает обесцениваться. Переломить весь этот тренд никак не удается. А значит, как заявила на итоговой пресс-конференции Набиуллина, для достижения цели по инфляции в 4% к концу 2024 года «потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ». Может, конечно, и потребуется, но даст ли эффект?