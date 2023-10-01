Представитель президента: Уехавшие армяне могут вернуться

Отъезд армянских жителей Карабах ского региона Азербайджана в Армению является их собственным решением, они могут вернуться. Об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил турецкому изданию gdh.digital.

Комментируя сложившуюся в регионе ситуацию, Амирбеков сказал следующее: «На данный момент уход граждан Армении с территории Азербайджана является их собственным желанием, это их индивидуальное решение».

Что касается обвинений якобы в принудительном выселении армян, то представитель президента Азербайджана опроверг их, сказав, что «…речь идет о выборе самих людей. Должен особо подчеркнуть, что мы призывали их остаться и стать частью многонационального Азербайджана. Посмотрите, что азербайджанские официальные лица сделали за последние несколько дней: мы предоставили различную гуманитарную помощь, лекарства и пожарные машины. Мы обеспечили круглосуточное электроснабжение».

Представитель президента также подчеркнул, что армяне, уехавшие из Азербайджана, могут вернуться.

Азербайджан осуждает необоснованные утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении «этнической чистки» в Карабахе, сказал представитель президента Азербайджана.

«Пашинян не только противоречит своим заявлениям от 21 сентября о том, что Азербайджан не представляет угрозы местным армянам; он также стремится сорвать усилия Азербайджана по предоставлению гуманитарной помощи армянам и процесс их реинтеграции. Это также подрывает вероятность заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», – заявил Амирбеков.