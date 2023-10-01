В Ходжалы выявлена наркоплантация

В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 гектаров. Об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, во многих местах, в том числе в Ходжалинском районе, на территориях, полностью взятых под контроль азербайджанской армией в результате антитеррористических мероприятий, были обнаружены наркоплантации.

«Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений. Правительство Азербайджана неоднократно поднимало этот вопрос перед международными организациями», - добавил Гаджиев.