Азербайджанские военнослужащие не изгоняли армян, последние уезжают добровольно, не желая принимать гражданство Азербайджана, заявил репортер немецкого телеканала ZDF.

Отвечая на вопрос ведущей о причине отъезда армянского населения из Карабаха, репортер Себастиан Эм отметил, что исходя из разговоров, которые у него были с покидающими регион армянами, азербайджанская армия не изгоняла армян из их домов, что также было подтверждено представителем ООН в Армении.

Отвечая на вопрос ведущей, можно ли считать конфликт окончательно решенным, репортер выразил мнение, что на данный момент борьба окончена. Азербайджанская армия имеет большое превосходство и одержала решительную победу.

Себастиан Эм также подчеркнул, что у азербайджанского правительства есть план по реинтеграции местных армян. Ильхам Алиев намерен реализовать в Карабахе крупные инфраструктурные проекты и вернуть десятки тысяч азербайджанцев на эти земли, заявил корреспондент.