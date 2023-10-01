При совместной организации Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Бакинский метрополитен» на станции метро «Хатаи» были проведены учения.

В пресс-службе МЧС сообщили, что темой учений стала «Организация совместной деятельности во время чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в Бакинском метрополитене».

Руководство обучением осуществлялось Главным оперативным управлением МЧС.

В учениях было задействовано пять единиц техники и 41 человек личного состава МЧС.