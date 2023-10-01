Саркаров застрелил жену и покончил с собой
В полицию поступила информация о том, что 2 октября около двух часов в одном из домов в городе Хырдалан некий Халифа Саркаров (1962 г.р.) застрелил свою супругу Гюльнару Саркарову (1967 г.р.), а затем застрелился сам.
По предварительной версии, инцидент произошел на почве семейного конфликта.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Ведется расследование.
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