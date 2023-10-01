Nar укрепляет свою сеть в метрополитене

Nar провел работы по улучшению качества сети на территории метро, чтобы обеспечить превосходный уровень обслуживания клиентов. В результате качество звонков и интернет-услуг в Бакинском метрополитене многократно улучшилось.

Проведенные улучшения являются неотъемлемой частью стратегии компании по повышению удовлетворенности потребностей клиентов. Основная цель Nar - предоставлять своим абонентам качественные услуги на выгодных условиях, держа их всегда в центре своего внимания.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.