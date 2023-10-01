МВД о наркоплантациях в Карабахе

На протяжении 30 лет освобожденные от оккупации территории Азербайджана использовались в преступных целях. Об этом журналистам заявил начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, ранее оккупированные территории являлись «серой зоной», которую использовали для создания и транспортировки наркотических средств.

«Эти наркотические вещества не были предназначены для внутреннего рынка Армении. Все факты говорят о том, что наши территории 30 лет использовались в преступных целях», — отметил Э.Гаджиев.

Напомним, что ранее руководитель пресс-службы МВД Азербайджана рассказал об обнаружении в Ходжалы наркоплантации на площади более 100 гектаров.