Партизаны проникли на аэродром в Крыму фото
Партизаны движения «Атеш» пробрались на аэродром Гвардейское в Крыму и обнаружили семь установок противовоздушной обороны (ПВО) россиян. Об этом группировка рассказала в своем Telegram-канале.
Группировка «Атеш» утверждает, что их агенты проводили наблюдение за аэродромом более месяца и заметили, как россияне проводят работы по созданию новых фортификационных сооружений возле аэродрома в Гвардейском.
Также был обнаружен ряд точек с оборонными объектами:
• административные здания воинской части;
• укрепленные долговременные огневые точки;
• 7 единиц пусковых установок С-300.
Партизаны утверждают, что все собранные разведданные были переданы соответствующим лицам еще месяц назад, и они продолжают следить за изменениями на объекте.