Партизаны движения «Атеш» пробрались на аэродром Гвардейское в Крыму и обнаружили семь установок противовоздушной обороны (ПВО) россиян. Об этом группировка рассказала в своем Telegram-канале.

Группировка «Атеш» утверждает, что их агенты проводили наблюдение за аэродромом более месяца и заметили, как россияне проводят работы по созданию новых фортификационных сооружений возле аэродрома в Гвардейском.

Также был обнаружен ряд точек с оборонными объектами:

• административные здания воинской части;

• укрепленные долговременные огневые точки;

• 7 единиц пусковых установок С-300.

Партизаны утверждают, что все собранные разведданные были переданы соответствующим лицам еще месяц назад, и они продолжают следить за изменениями на объекте.