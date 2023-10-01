Акция «Открытый микрофон» в Тертере
Первая акция «Открытый микрофон» прошла в Тертере.
«Передвижной приемный пункт» был установлен в первый день недели в селе Дуярли Тертерского района. На акции выслушаны проблемы и предложения жителей, связанные с газоснабжением.
Жители обратились с запросами о перемещении газовой линии, индивидуализации газоснабжения, замене газового счетчика на новый и т.д.
На заданные вопросы ответило руководство Тертерского регионального управления по эксплуатации газа, были даны необходимые разъяснения.