Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии проводятся мероприятия по очистке Карабахского региона от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После завершения локальных антитеррористических мероприятий инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии с 21 сентября по 2 октября нынешнего года в регионе было обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 18 противопехотных и 105 противотанковых мин.

Основные усилия в мероприятиях по инженерному обеспечению направлены на разминирование территорий и прокладку новых путей обеспечения.



Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке.