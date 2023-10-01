В селе Джар Загатальского района дорога и мост, оказавшиеся в нерабочем состоянии после ливней и града, до сих пор не отремонтированы. Об этом haqqin.az сообщили жители деревни.

По словам жителей, мост облегчал проход в направлении села Ахахдере. Село Джар состоит из 5 поселков - Кигооба, Лачинтахта, Лачиндере, Джинитахта, Кусатахта. В селе проживает более 5 000 человек.

Жители говорят, что град серьезно повредил сельхозкультуры, поломал фруктовые деревья, уничтожил гектары урожая. Пострадали многие дома. Основной урон был нанесен дорогам села.

Глава муниципалитета Джар Абдулла Бораев сообщил haqqin.az, что мост и дороги будут отремонтированы в ближайшее время.

«Мост разрушен, дороги в ужасном состоянии. Мы уведомили соответствующие органы об этом, техника выделена. Ремонтные работы начнутся в ближайшие дни», — сказал глава муниципалитета.

Он отметил, что градины размером с яйцо даже пробили крыши некоторых домов: «К нам продолжают обращаться пострадавшие. У меня самого дом с железной крышей протекает в нескольких местах, когда идет дождь. Крыши домов, построенных 40-50 лет назад, вообще вышли из строя. Град пробил даже металл. Но почти ни один из пострадавших домов в районе не был застрахован».

Бораев отметил, что серьезно пострадали фундуковые и клюквенные сады: «В некоторых местах на клюквенных деревьях не осталось ни одного листа. Яблони, персиковые деревья сломаны, фрукты утеряны. МЧС заменило крыши многих домов. Что касается ферм, страховые выплаты за ущерб могут быть произведены, но почти никто не застраховал свои фермы, несмотря на проведение информационной работы по важности страхования».