Мэрия Москвы рассекретила секретные объекты

На сайте мэрии Москвы в открытом доступе были опубликованы адреса объектов, принадлежащих Минобороны России, ФСБ и ГРУ. Об этом сообщает центр «Досье».

Журналисты изучили «Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям» на сайте мэрии Москвы. В нем перечислены особые потребители электроэнергии, которые нельзя отключать от энергоснабжения ни при каких обстоятельствах.

В документе систематизированы сведения обо всех воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны, дислоцированных в Москве, и указано, по каким адресам расположены конкретные подразделения. Многие адреса были известны и ранее, но никто не публиковал их в едином реестре с открытым доступом.

«Досье» отмечает, что данные о дислокации воинских частей и других особых объектах на сайте мэрии Москвы и подобные документы в других регионах подпадают под статью о разглашении гостайны Уголовного Кодекса России.