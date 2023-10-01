Миннауки и образования запустило социальную акцию

Министерство науки и образования Азербайджана запустило социальную акцию #МənimMüəllimim по случаю 5 октября - Международного дня учителя.

"Давайте в октябре поделимся фотографиями и видео наших любимых учителей и напишем им душевные слова под хэштегом #MənimMüəllimim.

#MənimMüəllimim – архитектор моего успеха.

#MənimMüəllimim – герой, который сражается за Родину. Мы написали так, а вы как?" – говорится в сообщении министерства.