Чемпион Азербайджана впервые за 18 лет выходит на еврокубковый матч

Сегодня чемпион Азербайджана по баскетболу «Сабах» стартует в Кубке Европы ФИБА.

В 19:30 по бакинскому времени в столице Северной Македонии Скопье сильнейший клуб страны сыграет в первом матче квалификационного раунда с командой «Донар Гронинген» из Нидерландов.

За единственную путевку в следующую стадию также поборются «Работнички» (Северная Македония) и «Рапид» (Румыния). Завтра «Сабах» сыграет с македонцами, а 5 октября – с румынами. Победитель группы получит право сыграть в Регулярном сезоне. Там 40 команд будут поделены на 10 групп.

Азербайджанский клуб играет в еврокубках впервые за 18 лет. В последний раз на континентальной арене нашу страну представляла команда «Гала», выступавшая в сезоне 2005/06.

«Сабах» готовился к Кубку Европы в Сербии. Там были сыграны пять контрольных матчей, в которых чемпион Азербайджана одержал три победы.

Состав «Сабаха»: Фуад Нифталиев, Эндар Поладханлы, Аликямран Мамедов, Рустам Алиев, Ширзад Ширзадов, Айдын Ибрагимов, Донован Смит (США), Павле Марцинкович (Хорватия), Десмонд Кембридж (США), Кивон Дэвенпорт (США), Майкл Холтон (США), Корин Хенри (США), Артемс Бутянковс (Латвия), Каэлин Крейн (США), Энтони Уилсон (США).

Главный тренер – Бобан Митев (Северная Македония).