Силы безопасности Турции задержали 20 человек по подозрению в причастности к террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), об этом в Х (ранее Twitter) заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил о проведении антитеррористических операций по 26 адресам в Стамбуле и Кыркларели.

Министерство внутренних дел Турции также объявило, что одним из террористов, совершивших атаку в Анкаре, является член РПК, известный под кодовым именем «Канивар Эрдал» (настоящее имя Хасан Огуз).

Работы по установлению личности другого террориста продолжаются, сообщило МВД Турции.