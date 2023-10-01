Пятничная бойня в Иране. По протестующим открыт огонь идет война народная
В минувшую пятницу в столице иранской провинции Систан и Белуджистан крупная акция протеста переросла в столкновения. Власти открыли по протестующим огонь.
Год исполнился с кровавой пятницы, как называют здесь события 30 сентября 2022 года, когда проходившие протесты переросли в массовые столкновения и стрельбу. Оппозиция утверждает, что в тот день год назад погибло 90 мирных жителей и пять представителей сил безопасности. Видимо, иранские власти решили сделать эти кровавые события традицией.
С ночи 29 сентября уже текущего года власти начали перебрасывать дополнительные контингенты сил безопасности в Захедан и частично отключать интернет. Обстановка накалялась каждый час, а дальше все пошло по непреложному закону – если ружье снято со стены, то оно обязательно выстрелит.
Митинги с лозунгами «Смерть Хаменеи», «Смерть басиджам» в разных точках города стремительно скатились в столкновения протестующих с силами безопасности. Митингующие забрасывали полицию камнями, поджигали покрышки и перекрывали движение. Силы безопасности сначала отстреливались из пейнтбольных ружей с трудно смываемой краской, а потом в ход пошли дробовики и слезоточивый газ.
Протест не ограничился одним Захеданом. Выступления были также зафиксированы в городах провинции Раск, Хаш, Тафтан, Суран. По итогам этих событий неофициально сообщается о ранениях у как минимум 29 человек, из них 8 – несовершеннолетние, арестовано около 50 участников. А прокуратура провинции на чистом, что называется, глазу уже объявила, что никаких протестов и столкновений вообще не было, ситуация в регионе спокойная, никто не митинговал и никто не стрелял, дескать, «в Захедане все спокойно, рукопожатие властей провинции крепкое».
Хотя уже впору признать, что Систан-Белуджистан давно превратился в «горячую точку» и системную проблему Ирана. Перманентный социально-экономический кризис, катастрофические проблемы с водой, упадок инфраструктуры и хроническое недофинансирование местного бюджета из Тегерана накладываются на осложнение криминальной обстановки – здесь проходят основные линии наркотрафика и контрабанды, а также налицо рост сепаратистских настроений.
Причем не нужно думать, что в основе местного сепаратизма лежит какая-то идеология. Она для интеллектуалов, для белуджей-интеллигентов. У «глубинных белуджей» сепаратистские настроения связаны в основном с тем, чтобы не было границ и злобных пограничников с иранской, пакистанской и афганской стороны, а караваны белуджей с контрабандой и наркотиками беспрепятственно ходили туда-сюда.
Но только на первый взгляд может показаться, что «проблема белуджей» трудноразрешима. Вот как раз решить ее через социально-экономическое развитие провинции в целом достаточно просто. Но не для нынешнего режима, для которого режим Асада ближе, чем собственное белуджское меньшинство. А раз так, регион день за днем, месяц за месяцем скатывается в пропасть, где хаос, нищета и непрерывный рост недовольства Тегераном.
И ведь это не единственная иранская «точка напряжения». Есть еще иранский Азербайджан, иранский Арабистан, иранский Курдистан – все они требуют пристального внимания и регулярных вложений. Но у современного Тегерана на это попросту нет средств. А потому он внутреннюю политику подменяет внешней, точнее, ее имитацией в виде громких заявлений и воинственных жестов.
Но тут как раз та ситуация, когда внутренняя политика является серьезным ограничением внешнеполитической активности Тегерана. Что заставляет скептически относиться к его воинственной дипломатии – грозить-то можно, но реальный потенциал и внутриполитическая обстановка не позволяет рассчитывать на что-то большее, кроме «демонстрации оскала».
Ведь в самый ответственный момент «пятничная бойня в Захедане» может стать общеиранским явлением. А ответная реакция населения вообще может привести к смене нынешнего иранского режима. И никакого вмешательства «внешних враждебных сил» не потребуется.