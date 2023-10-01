Год исполнился с кровавой пятницы, как называют здесь события 30 сентября 2022 года, когда проходившие протесты переросли в массовые столкновения и стрельбу. Оппозиция утверждает, что в тот день год назад погибло 90 мирных жителей и пять представителей сил безопасности. Видимо, иранские власти решили сделать эти кровавые события традицией.

В минувшую пятницу в столице иранской провинции Систан и Белуджистан крупная акция протеста переросла в столкновения. Власти открыли по протестующим огонь.

С ночи 29 сентября уже текущего года власти начали перебрасывать дополнительные контингенты сил безопасности в Захедан и частично отключать интернет. Обстановка накалялась каждый час, а дальше все пошло по непреложному закону – если ружье снято со стены, то оно обязательно выстрелит.

Митинги с лозунгами «Смерть Хаменеи», «Смерть басиджам» в разных точках города стремительно скатились в столкновения протестующих с силами безопасности. Митингующие забрасывали полицию камнями, поджигали покрышки и перекрывали движение. Силы безопасности сначала отстреливались из пейнтбольных ружей с трудно смываемой краской, а потом в ход пошли дробовики и слезоточивый газ.

Протест не ограничился одним Захеданом. Выступления были также зафиксированы в городах провинции Раск, Хаш, Тафтан, Суран. По итогам этих событий неофициально сообщается о ранениях у как минимум 29 человек, из них 8 – несовершеннолетние, арестовано около 50 участников. А прокуратура провинции на чистом, что называется, глазу уже объявила, что никаких протестов и столкновений вообще не было, ситуация в регионе спокойная, никто не митинговал и никто не стрелял, дескать, «в Захедане все спокойно, рукопожатие властей провинции крепкое».

Хотя уже впору признать, что Систан-Белуджистан давно превратился в «горячую точку» и системную проблему Ирана. Перманентный социально-экономический кризис, катастрофические проблемы с водой, упадок инфраструктуры и хроническое недофинансирование местного бюджета из Тегерана накладываются на осложнение криминальной обстановки – здесь проходят основные линии наркотрафика и контрабанды, а также налицо рост сепаратистских настроений.