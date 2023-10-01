Джавад Шабири, автор haqqin.az 18:13

За последние недели иранские власти уволили десятки университетских преподавателей, чьи взгляды не совпадают с официальной идеологией Исламской Республики. Неприятные сюрпризы ожидали университетских профессоров в Иране накануне начала нынешнего учебного года. Внезапно администрация университетов начала им сообщать, что кто-то из них на неопределенное время отстранен от работы, кому-то сократили заработную плату, кого-то вообще уволили или отправили на пенсию.

В конце августа реформистская газета Etemad опубликовала список из 58 иранских профессоров, попавших под чистки, предупредив, что в реальности их количество может увеличиться примерно вдвое. Поскольку власти Исламской республики затеяли «вторую культурную революцию» - очистку высшего образования в Иране от преподавателей, чьи взгляды не совпадают с официальной идеологией. Среди тех, кто был недавно уволен - Дариуш Рахманян, выдающийся профессор истории в Тегеранском университете, Али Шарифи-Зарчи, профессор биоинформатики и искусственного интеллекта в Университете Шарифа, экс-генерал КСИР Хоссейн Алаи из Тегеранского университета, и бывший министр культуры Реза Салехи Амири, потерявший работу в Университете Азада. А в иранском сегменте Telegram циркулирует секретное письмо министра внутренних дел Ахмада Вахиди, в котором прямо говорится о том, что, во-первых, процесс «чистки» профессоров инициирован Высшим советом национальной безопасности. Который, замечу, после отставки Али Шамхани полностью перешел под контроль канцелярии Верховного лидера, то есть – процесс инициирован с самых что ни на есть зияющих вершин.

А, во-вторых, что теперь процесс заключения трудовых контрактов с профессурой, как и контроль идеологической правильности их лекций выходит на новый уровень. И если раньше это было прерогативой самих университетов, то теперь, вероятно, возникнет специальное учреждение по надзору, в функции которого будет входить контроль не только «морального облика» профессуры, но и оценка ее благонадежности правоохранительными органами. «Поощрение студентов к проведению несанкционированных демонстраций. Поощрение студентов выкрикивать лозунги против истеблишмента. Поощрение студенток к снятию хиджаба» - вполне достаточные поводы для увольнения профессоров. Но есть еще одно, обязательное, просто венец всего: «Подрыв исламских ценностей и действия против интересов системы». Такая формулировка просто подразумевает самое широкое толкование и может быть использована против любого преподавателя. Достаточно одной оговорки в лекциях, а в Иране сейчас идет процесс привлечения в качестве студентов молодых активистов «Басидж», предоставляя им при поступлении все возможные льготы – а уж они-то со всем пылом молодости, преисполненные энтузиазмом донесут на преподавателя по любому поводу, не особо разбираясь – и кандидат на увольнение с «волчьим билетом» готов. Кстати, установлены и контрольные цифры жертв «второй культурной революции». В том же письме Ахмада Вахиди прямо говорится, что в Иране из-за политической неблагонадежности нужно заменить 15 тысяч преподавателей высших учебных заведений, то есть – большую часть.