В ближайшее время беспилотные летательные аппараты «Акынджи» будут переданы Азербайджану, сказал технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар в ходе пресс-конференции в Баку в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

Байрактар отметил, что пилоты из Азербайджана успешно завершили учения, так что в ближайшем будущем Азербайджан получит БПЛА «Акынджи».