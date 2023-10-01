В регионе возникли исторические возможности и шанс для продвижения мирной повестки дня, Азербайджан выступил с инициативой мирного договора и прилагает в усилия в этом направлении, сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Глава государства рассказал о трудностях, с которыми Азербайджан столкнулся в первые годы независимости, о том, что в тот период 20 процентов территории Азербайджана были оккупированы, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, страна переживала спад в экономической сфере и внутреннюю нестабильность.

Президент Азербайджана сказал, что после антитеррористических мероприятий центральное правительство оказало армянскому населению Карабахского региона широкомасштабную гуманитарную помощь, населению оказываются услуги, связанные со сферами миграции, социальной защиты и здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что Администрация президента Азербайджана выступила с заявлением, адресованным широкой общественности, а также армянам в связи с обеспечением прав и безопасности армянских жителей Карабаха.

Ильхам Алиев выразил надежду, что предстоящая встреча в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки дня в регионе.

В то же время архиепископ Кентерберийский, отметив важность построения доверия и этнического примирения в подобных постконфликтных условиях, выразил готовность поделиться своим опытом в этой области.