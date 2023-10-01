Резкий выпад Ирана против инициативы Эрдогана

Представитель МИД Ирана Насер Канаани официально выразил позицию Ирана по поводу возможного строительства транспортного коридора через территорию ИРИ, о котором ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передают иранские СМИ, Канаани заявил: «Мы против изменений международных границ и против создания геополитических изменений в регионе. Это наша четкая позиция».

По словам представителя иранского МИД, Иран согласен на развитие транспортных маршрутов, если оно обеспечивает интересы всех стран региона и способствует их развитию и процветанию, но при этом против геополитических изменений.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджанской Республики, а также территориальную целостность Республики Армения. Иран поддерживает возвращение Карабаха Азербайджану», — сказал представитель МИД Исламской Республики.

Канаани также добавил, что разрешение споров путем геополитических изменений невозможно, и Тегеран не поддерживает такой подход. «Мы приветствуем региональный диалог в рамках процесса 3+3 и консультации стран этого формата», — заключил он.