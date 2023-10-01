Обновленный список конфискованного в Карабахе оружия Минобороны Азербайджана заявляет
Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана на 18:00 2 октября.
Оружие: стрелковое оружие – 2608; гранатометы – 235; пушки и гаубицы – 60; минометы – 64; противотанковое вооружение – 58; вооружение ПВО – 165.
Tехника: бронетехника – 31; автомобильная техника - 265; прицепы – 23; вспомогательная техника – 9.
Боеприпасы: ракеты – 1700; пушечные и гаубичные снаряды – 5177; зенитно-артиллерийские снаряды – 31 771; минометные снаряды – 12 806; гранаты - 5 880; ручные гранаты – 3 068; патроны - 2 009 970; другие боеприпасы – 5 778.
Приборы: оптические приборы – 314; другие приборы – 38.
Снаряжение: средства индивидуальной экипировки – 1 027; установки для различных видов оружия – 15; другие средства экипировки – 3 323.