При осмотре территорий после антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана были выявлены факты осквернения армянами мечетей, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, было установлено, что относящаяся к XVII веку мечеть Малыбейли в одноименном селе Шушинского района, как и остальные мечети на азербайджанских территориях, ранее находившихся под оккупацией, использовалась армянами в качестве хлева.

Минарет мечети Малыбейли был разрушен Вооруженными силами Армении еще в 1992 году, потолок подожжен в нескольких местах и пришел в негодность.