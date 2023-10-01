«Пауза затянулась»: Зеленский призывает усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве, призвал европейских лидеров усилить санкционное давление на Россию, в частности, ввести новый пакет санкций ЕС против Москвы.

«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций, – цитирует BBC Зеленского. – Нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась».

Президент Украины также сообщил, что только за сентябрь Россия применила против Украины 246 ракет различных типов, 746 ударных дронов (в том числе 538 «шахедов») и 1 159 управляемых авиабомб.

«Абсолютное большинство этих ударов – против гражданских объектов. Все для России одинаково являются мишенями: обычные дома, центральные площади городов, школы, элеваторы, склады с зерном, порты, наши электростанции. Украина благодарна за каждую единицу ПВО, которую предоставили нам партнеры! Нам удалось спасти десятки тысяч жизней людей и сотни инфраструктурных объектов», – добавил президент Украины.