Первый армянский пациент в первой азербайджанской поликлинике в Ханкенди видео

В Ханкенди начала работу поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, здесь работает специализированный медицинский персонал, 7 бригад амбулаторной и скорой медицинской помощи, сообщили в TƏBIB.

Согласно сообщению, в поликлинике возможно оказание первичной хирургической, кардиологической и терапевтической помощи.

2 октября медперсоналом поликлиники Ханкенди была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому жителю Владимиру Майтарчяну.