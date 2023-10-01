Первый армянский пациент в первой азербайджанской поликлинике в Ханкенди видео
В Ханкенди начала работу поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, здесь работает специализированный медицинский персонал, 7 бригад амбулаторной и скорой медицинской помощи, сообщили в TƏBIB.
Согласно сообщению, в поликлинике возможно оказание первичной хирургической, кардиологической и терапевтической помощи.
2 октября медперсоналом поликлиники Ханкенди была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому жителю Владимиру Майтарчяну.
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