Лавров о стабилизации ситуации в Карабахе

Москва работает с коллегами из Баку и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого», - цитирует ТАСС российского министра.