В Евросоюзе не могут договориться о помощи Украине на 5 млрд

Главы МИД стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно выделения Украине военной помощи в размере 5 млрд евро на 2024 год. Об этом сообщил Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на неформальной встрече министров иностранных дел в Киеве 2 октября. Его слова приводит УНИАН.

Боррель выразил надежду на достижение соглашения до конца текущего года: «Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет».

На встрече также было объявлено о планах подготовить до конца года приблизительно 40 000 украинских военных, включая пилотов для F-16. Боррель подчеркнул важность усиления сотрудничества в оборонной индустрии и киберпространстве, а также борьбы с гибридными угрозами, такими как дезинформация.

На встрече в Киеве Боррель высказался о необходимости усиления давления на Россию и подчеркнул, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз.