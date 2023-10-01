Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 2 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Кроме того, с указанного направления на позиции азербайджанской армии с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.

Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет, на указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.