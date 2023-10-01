Совместный российско-азербайджанский патруль был обстрелян неизвестным из снайперского оружия в городе Ханкенди, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны России.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Ханкенди неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет», - говорится в бюллетене Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что командованием российского миротворческого контингента «совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту».