Лавров надеется: «Временная администрация» не разрушит связи России и Армении

Москва надеется, что «связи, которые веками существовали между российским и армянским народами», не будут разрушены. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России, и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», - цитирует ТАСС российского министра.