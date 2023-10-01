Байрамов проинформировал посла Латвии о последних событиях в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в понедельник, 2 октября, новоназначенного посла Латвийской Республики Эдгарса Скуя.



Джейхун Байрамов подробно проинформировал латвийского дипломата о почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было доведено до внимания, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, незаконные армянские вооруженные формирования выводятся из региона, завершается процесс их разоружения. Было отмечено, что это создает возможности для продвижения как мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и процесса реинтеграции армянских жителей Карабахского региона. Азербайджан полон решимости продолжать усилия по обоим направлениям.