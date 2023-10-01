Москва о «суверенном выборе» Армении

Заявления Еревана о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются суверенным выбором армянского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, - это его суверенный выбор, выбор армянского руководства», - сказал глава МИД РФ.