Семь армян обратились за гражданством Азербайджана

В рамках соответствующих поручений, данных рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана с целью обеспечения устойчивой реинтеграции местных армянских жителей в азербайджанское общество сотрудники Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты населения продолжают свою деятельность.

В совместном сообщении пресс-служб указанных структур говорится, что для первичной регистрации в целях присоединения к процессу реинтеграции в приемное отделение в городе Ханкенди, обратились 5 жителей, а во время выездного приема, проведенного в регионе, в Государственную миграционную службу обратились 2 жителя. Получены их заявки на первичную регистрацию, они будут дополнительно проинформированы об исполнении этих заявок.