Семь армян обратились за гражданством Азербайджана
В рамках соответствующих поручений, данных рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана с целью обеспечения устойчивой реинтеграции местных армянских жителей в азербайджанское общество сотрудники Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты населения продолжают свою деятельность.
В совместном сообщении пресс-служб указанных структур говорится, что для первичной регистрации в целях присоединения к процессу реинтеграции в приемное отделение в городе Ханкенди, обратились 5 жителей, а во время выездного приема, проведенного в регионе, в Государственную миграционную службу обратились 2 жителя. Получены их заявки на первичную регистрацию, они будут дополнительно проинформированы об исполнении этих заявок.
Каждый из них выразил желание жить в Карабахском экономическом районе и получить гражданство Азербайджанской Республики.
Кроме того, во время выездного приема была проведена правовая просветительская работа с другими жителями, которых проинформировали о процессе реинтеграции.
Также для установления текущих потребностей в связи с гуманитарной ситуацией Министерством труда и социальной защиты населения проведена оценка первичных социально-психологических, социальных, реабилитационных услуг жителям.