Лавров: Путин не заставлял Пашиняна отдать Карабах Азербайджану

Решение признать территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом принималось при непосредственном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Когда деятели в Ереване заявляли, что, подписав договоренность о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану, это ложь», - заявил Лавров.

По словам российского министра, в этом соглашении записано, что «Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента». «Было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда год спустя или полтора года спустя премьер-министр Пашинян на каком-то очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года в соответствии с Алма-Атинской декларацией, вопрос закрыт», - указал министр.