Заявление миссии ООН по итогам поездки в Карабах

Миссию возглавила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. В команду также вошли директор Координационного отдела Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингем, а также представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Агентства ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения, а также Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Офиса резидента-координатора ООН и технической группы из Департамента безопасности ООН.

«Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила в воскресенье, 1 октября, Карабахский регион Азербайджана. Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе», - говорится в заявлении.

Миссия отметила, что в городе нет действующих магазинов. Также отмечается, что в Карабахском регионе осталось до 1000 этнических армян. Миссия не получала каких-либо обращений ни от опрошенных местных жителей, ни от собеседников о случаях насилия в отношении мирного населения после прекращения огня.

Кроме того, проезжая через Агдам, миссия отметила разрушения в этом городе за период армянской оккупации и необходимость в разминировании, а также усилия по восстановлению, предпринимаемые правительством Азербайджана.

По данным миссии, на погранично-пропускном пункте «Лачин» гражданских автомобилей, движущихся в сторону Армении, не наблюдалось. В Ханкенди миссия стала свидетелем прибытия автобуса для перевозки десятков пассажиров, направлявшихся в Армению.

Миссия поблагодарила всех собеседников и местных жителей, которые поделились своим мнением. Представительство ООН в Азербайджане планирует продолжить регулярные визиты в регион.